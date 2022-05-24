Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документу, який є у розпорядженні редакції.

Законодавча пропозиція, яка має бути опублікована в середу і до того моменту може бути змінена, спрямована на усунення правових прогалин у законодавстві країн в ЄС, де багатьом державам бракує достатньо надійної правової бази для конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом.

Російська війна проти України підкреслила цю слабкість, адже багато держав намагаються заморозити активи осіб під санкціями ЄС за їхні зв’язки з Кремлем. Проте вони досі не мають правових повноважень для конфіскації заморожених активів. Законодавча пропозиція усуне ці недоліки шляхом створення спільної правової бази.

Злочини, щодо яких застосовуватимуться нові правила – це тероризм, участь у злочинній організації, торгівля людьми, відмивання грошей, а також порушення санкцій ЄС, які згідно з окремою пропозицією, також опублікованою в середу, стануть злочином у всьому світі.

Конфіскація активів, як правило, вимагає винесення обвинувального вироку. Проте згідно з новим законопроєктом, конфіскувати їх можна буде ще на етапі розслідування щодо підозрюваних злочинців, а також коли підозрювана особа передає такі активи третім особам, наприклад членам родини.

Влада країн ЄС заявила, що однією з головних перешкод, з якими вони зіткнулися у застосуванні санкцій проти Москви, було те, що активи реєстрували на чуже ім’я або передавали їх напередодні введення санкцій.

"Ми працюємо над європейським інструментом, щоб зробити конфіскації можливими скрізь у всіх державах ЄС", — раніше наголосив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс. За його словами, однією з кінцевих цілей є перерозподіл доходів від цих конфіскацій в Україну.

Для того, аби ця пропозиція стала законом, потрібна підтримка урядів ЄС, які зазвичай обережно ставилися до внесення змін до свого кримінального законодавства.

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