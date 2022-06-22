У ЄС прогнозують масовий відтік біженців з Північної Африки через катастрофічний голод, - El Pais

Про це передає видання El Pais з посиланням на неопублікований звіт Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх зв'язків.



"(Війна спровокує, - ред.) нові хвилі соціального протесту, внутрішнє переміщення та міграцію до сусідніх регіонів і, можливо, до ЄС", - цитує видання текст документа.



У документі, за даними журналістів, зазначено, що бойові дії на території України можуть призвести до "катастрофічного голоду", а також до економічної та соціально-політичної кризи в Північній Африці.



Зазначається, що повномасштабна війна РФ проти України та блокування експорту українського зерна загрожує голодом у країнах Північної Африки та масовою міграцією населення цього регіону до країн Євросоюзу - зокрема Іспанії та Італії.



Ризик економічної та соціальної кризи "особливо високий у Єгипті, Йорданії, Ємені, Лівані, Лівії, Марокко та Тунісі", сімох країнах з населенням понад 200 мільйонів осіб. Відомо, що ЄС уже виділив 225 млн євро країнам Північної Африки.

18 червня в ООН заявили, що якщо війна в Україні не закінчиться або не будуть розблоковані українські порти, аби можна було вивезти зерно, світ очікує "пекло на землі". Протести через подорожчання уже виникли в Шрі-Ланці, Тунісі, Пакистані та Перу, також неспокійно було у Буркіна-Фасо, Малі, Чаді й це лише ознака майбутніх подій.

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