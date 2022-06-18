"Нам загрожує пекло на землі", - в ООН відреагували на нестачу українського зерна
Якщо війна в Україні не закінчиться або не будуть розблоковані українські порти, аби можна було вивезти зерно, світ очікує "пекло на землі"
Про це повідомили в The Guardian з посиланням на заяву директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.
За його словами, ще до війни в Україні світ зіткнувся з безпрецедентною продовольчою кризою через пандемію коронавірусу та зростання цін на паливо.
"Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна виявилася руйнівною", - сказав Бізлі.
Він зазначив, що зараз світ зіткнувся з "лячним" дефіцитом, який може дестабілізувати країни, що залежать від експорту пшениці з України та Росії.
За словами Бізлі, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 мільйонів людей. Вона виробляє 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. Сомалі залежить від України й Росії щодо всього імпорту пшениці. Єгипет отримує 80% свого зерна з цих двох країн.
ВПП ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.
Посилаючись на зростання цін на транспортування, добрива та паливо як ключові фактори - через Covid-19, кліматичну кризу та війну в Україні - Бізлі сказав, що кількість людей, які страждають від "хронічного голоду", зросла з 650 мільйонів до 810 мільйонів останні п'ять років.
"Це дуже, дуже страшний час. Нам загрожує пекло на землі, якщо не відреагуємо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, - це покласти край цій клятій війні в Україні й відкрити порти", - наголосив Бізлі.
Він зазначив, що протести через подорожчання уже виникли в Шрі-Ланці, Тунісі, Пакистані та Перу, також неспокійно було у Буркіна-Фасо, Малі, Чаді й це лише ознака майбутніх подій.
Бізлі закликав найбагатших людей світу направити більше грошей на боротьбу з глобальним голодом, а також закликав Володимира Путіна відкрити Одесу.
- 16 червня американська аерокосмічна компанія Maxar, що займається виробництвом супутникового зв'язку й спостереження за Землею повідомила, що Росія вивозить крадене в Україні зерно у Сирію. Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна з територій, які вона окупувала з початку вторгнення в лютому.
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