Росія вивозить крадене в Україні зерно у Сирію, - Maxar

Про це повідомляє компанія Maxar, інформує SkyNews.

Компанія оприлюднила зображення, на яких видно, як два балкери під російським прапором, що стоять у причалі в Севастополі, у підконтрольному Росії Криму, завантажуються зерном.

Через кілька днів вона заявила, що зняла зображення тих самих кораблів, що пришвартовані в Сирії.

Їхні люки були відкриті, а вантажівки вишикувалися, щоб вивезти зерно, додав Maxar.

Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна з територій, які вона окупувала з початку вторгнення в лютому.

Ще раніше супутникові знімки Maxar показували, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.

Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.

За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.

13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.

15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.

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