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Росія вивозить крадене в Україні зерно у Сирію, - Maxar

16 червня, 2022 четвер
23:04
Економіка Росія перевозить крадене в Україні зерно у Сирію

Судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні, до Сирії

Про це повідомляє компанія Maxar, інформує SkyNews.

Компанія оприлюднила зображення, на яких видно, як два балкери під російським прапором, що стоять у причалі в Севастополі, у підконтрольному Росії Криму, завантажуються зерном.

Через кілька днів вона заявила, що зняла зображення тих самих кораблів, що пришвартовані в Сирії.

Їхні люки були відкриті, а вантажівки вишикувалися, щоб вивезти зерно, додав Maxar.

Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна з територій, які вона окупувала з початку вторгнення в лютому.

  • Ще раніше супутникові знімки Maxar показували, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.
  • Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.
  • За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику  експортування зерна через Польщу та Румунію.
  • 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше  доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
  • 15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.

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Кримінал
Росія
Сирія
крадіжка
зерно
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