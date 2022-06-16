Росія вивозить крадене в Україні зерно у Сирію, - Maxar
Судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні, до Сирії
Про це повідомляє компанія Maxar, інформує SkyNews.
Компанія оприлюднила зображення, на яких видно, як два балкери під російським прапором, що стоять у причалі в Севастополі, у підконтрольному Росії Криму, завантажуються зерном.
Через кілька днів вона заявила, що зняла зображення тих самих кораблів, що пришвартовані в Сирії.
Їхні люки були відкриті, а вантажівки вишикувалися, щоб вивезти зерно, додав Maxar.
Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна з територій, які вона окупувала з початку вторгнення в лютому.
- Ще раніше супутникові знімки Maxar показували, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.
- Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.
- За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.
- 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
- 15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.
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