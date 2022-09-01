У ЄС схвалили дві вакцини від Омікрону
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало затвердження двох вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna, адаптованих під новий варіант Омікрону BA.1
Про це повідомляє EMA.
Зазначається, що вакцини адаптовані на основі оригінальних, уже схвалених до використання в ЄС. Такі препарати дозволяють забезпечити кращий захист від нових варіантів коронавірусу й покликані підтримувати оптимальний рівень захисту проти COVID-19 з розвитком вірусу.
Проаналізовані ЕМА дослідження виявили, що вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna забезпечують сильну імунну відповідь на варіант Омікрону ВА.1 та оригінальний варіант SARS-CoV-2 в раніше вакцинованих людей.
Побічні ефекти після введення препаратів відповідали тим, що спостерігалися у випадку оригінальних вакцин, і були нетривалими, що дало медичному регулятору ЄС підстави говорити про безпечність вакцин.
Наразі ЕМА також аналізує безпечність та ефективність вакцин, адаптованих до варіантів Омікрону ВА.4 і ВА.5.
Рішення регулятора ЄС є лише рекомендацією, на основі якої національні регулятори держав-членів можуть дозволити застосування нових вакцин.
- Відзначимо, що у середині серпня Велика Британія схвалила вакцину Moderna від COVID-19, яка націлена як на оригінальний штам, так і на варіант Омікрон, ставши першою у світі країною, що зробила це.
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