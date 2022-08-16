Британія першою в світі схвалила вакцину одразу від двох штамів коронавірусу

Про це повідомляє ВВС.

Вакцину розробила компанія Moderna. Щеплення з вакциною пропонуватимуть як бустер уже цієї осені. Насамперед вакцинуватимуться люди з групи ризику і всіх, кому за 50 – загалом це приблизно 26 млн. жителів Британії.

"Перше покоління вакцин від ковіда, що застосовується в Британії, продовжує залишатися важливим захистом від цього захворювання і рятує життя, - наголошує виконавчий директор MHRA доктор Джун Рейн. - А бівалентна вакцина є спеціально заточеним інструментом для захисту нас від ковіду в той час, як вірус продовжує мутувати".

Втім, незважаючи на доведений покращений захист від відомих варіантів, лікарі визнають, що ніхто не може з упевненістю передбачити, що на нас очікує найближчими місяцями, і наскільки добре проявить себе нова покращена вакцина,

Відзначимо, що Moderna почала випробовувати вакцину від штаму "Омікрон" у січні 2022 року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb