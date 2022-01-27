Moderna почала випробовувати вакцину від штаму "Омікрон"

Про це пише Reuters.



Компанія Moderna повідомила, що розпочала випробовування бустерної дози вакцини від коронавірусу, розробленої спеціально для протидії штаму Омікрон.



Третя доза збільшує кількість антитіл, але їх стає менше впродовж шести місяців.



"Однак нейтралізуючі антитіла залишалися виявлені у всіх учасників", - зазначили в компанії.



У випробуванні вакцини візьмуть участь 600 людей віком від 18 років, 300 з яких уже вакциновані двома дозами Moderna принаймні шість місяців тому, а ще стільки ж зробили вже три щеплення.



Бустерну дозу вакцини, спрямовану на боротьбу зі штамомом "Омікрон", оцінюватимуть як третє та четверте щеплення.

Нагадаємо, раніше Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти штаму "Омікрон".

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