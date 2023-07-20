У ЄС уперше продаж електрокарів випередив реалізацію дизельних авто
У Європейському Союзі протягом червня продали 158 тисяч електрокарів – це число вперше перевищило кількість збутих за той же період автомобілів із дизельними двигунами (139,6 тисячі)
Про це йдеться у повідомленні Європейської асоціації автомобільної промисловості (ACEA)
За даними Асоціації у червні частка ринку електричних автомобілів зросла з 10,7% до 15,1%, вперше обігнавши частку дизельних автомобілів. Гібридно-електричні автомобілі залишаються другим за популярністю вибором серед покупців нових автомобілів, представляючи 24,3% ринку. Проте найбільшу частку зберігають бензинові автомобілі – 36,3%.
Найбільше зростання припало на Нідерланди (+90,1%), Німеччину (+64,4%) та Францію (+52%).
Таким чином, електрокари стали третім найпопулярнішим видом авто в державах Євросоюзу – після гібридних електрокарів, чия частка на ринку в червні зросла на третину й становила 254,1 тисячі одиниць, і бензинових авто (379 тисяч, зростання на 11%).
На бензинові автомобілі минулого місяця припадало, відповідно, 36,3% ринку, а на "гібриди" – 24,3%.
Загалом у першому півріччі 2023 року в Євросоюзі продали 5,4 мільйона нових автомобілів. Це на 17,9% більше, ніж рік тому, але на 21% менше, ніж у першій половині 2019 року – до пандемії коронавірусу.
- Нагадаємо, у середині червня акції компанії Tesla, яка спеціалізується на випуску електрокарів, показали найбільший приріст в історії.
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