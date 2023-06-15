Про це повідомляє Reuters.

Під час цієї серії акції Tesla виросли більш ніж на 40%, що підвищило її ринкову вартість приблизно до 814 млрд доларів.

Приріст ринкової капіталізації склав майже 240 млрд. Це більше, ніж повна вартість японської компанії Toyota, яка є другою за вартістю автовиробником в усьому світі.

Зазначається, що акції почали зростати після прийняття американськими автовиробниками Ford і General Motors системи зарядки Tesla. Це фактично ставить 60% ринку електромобілів у США відповідно до стандарту зарядки в Північній Америці (NACS), що використовується Tesla.

Завдяки цій серії акцій співвідношення ціни та прибутку компанії значно перевершує інших автовиробників.