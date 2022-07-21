У Естонії продовжили контракт для розміщення українських біженців на борту круїзного порома

Про це пише ERR.

"У нинішніх обставинах продовження контракту з Tallink є найкращим шляхом вперед", - сказала Керсті Каск, виконувач обов’язків керівника кризової підтримки в Раді соціального страхування.

За її словами, проживання на кораблі є лише тимчасовим рішенням і метою є, щоб людина швидко знайшла роботу та квартиру для оренди. Видання повідомляє, що нинішній ринок оренди не сприяє переселенню українських біженців із війни з державного тимчасового житла.

"З наближенням осені на ринку оренди є висока конкуренція серед місцевих жителів, роботодавців і студентів, і ціни різко зросли. Усі ці фактори разом ускладнюють пошук відповідного житла для біженців, незважаючи на кількість доступних субсидій. Крім того, багато власники мають невиправдану недовіру до орендарів-біженців", - пояснила Каск.

Українських біженців розмістили на круїзному поромі у квітні. Зараз там проживають понад 1906 людей, у тому числі 591 дитина.

Станом на 18 липня держава витратила 21 мільйон євро на тимчасове розміщення біженців війни, розмістивши понад 16 тисяч людей.

ERR пише, що зараз зменшилася кількість українських біженців, які в'їжджають до Естонії, а більш ніж половина тих, хто перебував у тимчасовому помешканні, знайшли постійне житло.

Станом на 30 червня кількість українських біженців, які перебувають у пунктах тимчасового проживання в Естонії, з березня скоротилася майже вдвічі.

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