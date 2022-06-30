У тимчасових притулках Естонії вдвічі поменшало українських біженців

Про це пише ERR News.

"Останнім часом прибувають до Естонії приблизно 800 українців на тиждень, і менше ніж 300 з них просять тимчасового житла", – сказав Керт Валдару, голова кризового комітету управління соціального страхування.

Видання повідомляє, що багато біженців отримують допомогу, щоб орендувати довготермінове помешкання. У березні по всій Естонії було доступно близько 90 закладів короткострокового проживання для біженців з України, сьогодні функціонують лише 33. Як довго ці об’єкти залишаться відкритими, сказати важко.

"Ми маємо контракти з близько 90 готелями. Якщо будуть вільні місця, ми зможемо розміщувати туди біженців у майбутньому. Сьогодні більшість людей у ​​північному регіоні розміщуються на кораблі Tallink "Ізабель". За чинним договором вони можуть перебувати там до 7 грудня", – пояснив Валдару.

За словами очільниці служби підтримки Естонської ради у справах біженців, після початкової великої кризи ситуація дещо стабілізувалася. Однак українці все ще мають труднощі з пошуком довгострокового житла, і рада у справах біженців Естонії працює з деякими складними окремими випадками, коли власники нерухомості неохоче здають в оренду біженцям з війни.

Видання зазначає, що українці мають право подати заявку на одноразову субсидію для оренди житла в розмірі до 1200 євро. Місто Таллінн розпочало прийом заявок на субсидію 10 червня. За словами Раймо Саада, керівника департаменту соціального захисту та охорони здоров’я Таллінна, наразі було подано понад 200 заяв, середній запит від 800 до 1000 євро.

Станом на 27 травня в Естонії перебували 40 047 біженців з України. Вони становили 3% її населення.

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