Біженці з України становлять 3% населення Естонії
З 27 лютого Естонія прийняла 40 047 біженців від війни з України. Ця цифра не включає людей, які рухались через країну транзитом
Про це пише ERR News.
Загальна кількість біженців з України, яку прийняла Естонія, становить приблизно 3% її населення, яке на 1 січня становило 1 331 796 людей за даними Статистичного управління Естонії. Також держава вже зареєструвала 25 969 заяв про надання тимчасової охорони.
У середу, 25 травня, до Естонії прибули 386 біженців з України, з них 78 дітей, повідомляє Департамент поліції та прикордонної охорони. 267 планували податись у іншу країну.
Для порівняння, станом на 25 травня Латвія офіційно прийняла близько 30 000 біженців від війни з України, повідомляє латвійський суспільний мовник LSM. Це становить приблизно 1,6% населення Латвії, яке, за даними Центрального статистичного бюро, на 1 січня становило 1 893 223 особи.
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