У Європарламенті почали збирати підписи про недовіру Єврокомісії після розмороження €10 млрд для Угорщини

Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс, пише Delfi.

Ауштрявічюс зауважив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не дав згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС навіть після розблокування частини грошей.

"Комісія, за моєю оцінкою, зробила помилку. Якщо потрібно було робити це розморожування, треба було це робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії, на основі чого було розморожено (кошти – ред.), тобто які критерії були виконані Угорщиною, з приводу яких ми ухвалили таке позитивне (рішення – ред.) на 10 млрд", - сказав він.

Він додав, що Орбан "зіграв партію, до якої готувався весь рік або більше".

Також, за його словами, про таке рішення Єврокомісії не попередили країн-членів ЄС.

"Отже, рішення політичне, а отже, ризик приймає хто? Фон дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті вже почали ініціативний процес - збирають підписи щодо недовіри ЄК", - зазначив Ауштрявічюс.

Водночас він зауважив: "28 млрд більше заморожено. Він тепер отримав 10 із 28, 18 залишається. Він (Орбан – ред.) диктує умови, він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, бо недовіра до Орбана ще зросла".