У Фінляндії обговорюють відмежування загорожою від Росії

Зараз це питання знову постало, але вже у зв'язку з міграційною кризою на кордонах ЄС, передає Еспресо.TV.



"Тема спливла, коли колишній міністр внутрішніх справ, депутат від опозиційної Коаліційної партії Кай Мюккянен в інтерв'ю виданню Demokraatti висловив побажання, щоб уряд розглянув питання про будівництво загороджень на східному кордоні, які б не дозволили мігрантам перетинати кордон поза контрольно-пропускними пунктами", - зазначає з цього приводу суспільний мовник Фінляндії YLE.



Аналогічні загорожі цього року почали будувати у Польщі, Литві та Естонії після того, як до ЄС із Білорусі почали просочуватись нелегальні мігранти з країн Близького Сходу. Євросоюз звинувачує Лукашенка та білоруську владу у спланованій операції, наголошує фінське ТБ.



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Керівник центру з оцінки ризиків Прикордонної служби Фінляндії Мікко Лехмус заявив в інтерв'ю інформагентству STT, що законодавчих перешкод будівництва паркану немає. Водночас, як він вважає, будівництво було б дуже не простим і не захистило б від нелегальних переходів достатньою мірою.



Своєю чергою заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі в інтерв'ю Yle висловив думку, що будівництво паркану на кордоні є недоцільним. Водночас він вважає, що зведення огорож може бути виправдане поблизу прикордонних пунктів. Але, як він наголошує, має бути відповідне політичне рішення.





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