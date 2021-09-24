У Франківську грабіжник завдав поліцейському 14 ножових поранень: нападнику оголосили підозру в замаху на вбивство
Повідомлено про підозру 43-річному жителю Івано-Франківська за розбійний напад та замах на вбивство поліцейського
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За версією прокуратури, 23 вересня зловмисник проник до квартири 35-річного працівника поліції та напав на нього з ножем. Мета проникнення - скоєння пограбування.
Він завдав правоохоронцю 14 колото-різаних ран, з них три - в шию, три - в грудну клітку, одна – з пошкодженням легені.
Потерпілого було доставлено до лікарні.
Нападника затримано та повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання щодо арешту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе