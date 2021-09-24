Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал У Франківську грабіжник завдав поліцейському 14 ножових поранень: нападнику оголосили підозру в замаху на вбивство

У Франківську грабіжник завдав поліцейському 14 ножових поранень: нападнику оголосили підозру в замаху на вбивство

24 вересня, 2021 п'ятниця
18:06
Кримінал ніж

Повідомлено про підозру 43-річному жителю Івано-Франківська за розбійний напад та замах на вбивство поліцейського

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За версією прокуратури, 23 вересня зловмисник проник до квартири 35-річного працівника поліції та напав на нього з ножем. Мета проникнення - скоєння пограбування.

Він завдав правоохоронцю 14 колото-різаних ран, з них три - в шию, три - в грудну клітку, одна – з пошкодженням легені.

Потерпілого було доставлено до лікарні.

Нападника затримано та повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання щодо арешту.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Івано-Франківськ
повідомлення про підозру
напад на поліцейського
розбій
замах на вбивство
Читайте також:
Верховна Рада
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
23 вересня, 2021 четвер
Відкат до диктатури. Як Зеленський та олігархи Раду скасували
15 вересня, 2021 середа
Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Теофімо Лопес
23 вересня, 2021 четвер
IBF задовольнила ультиматум Лопеса перед боєм за титули, які він відібрав у Ломаченка
Київ
+13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.57
    Купівля 26.57
    Продаж 26.81
  • EUR
    Купівля 31.06
    Продаж 31.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
24 вересня
17:53
Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві: експерти обстежують будівлю всередині, - Ткаченко
17:45
Ентоні Джошуа
Джошуа анонсував, коли збирається закінчити боксерську кар'єру
17:36
"Хтось припустився критичної тактичної і стратегічної помилки": розслідувач Bellingcat Грозєв про зрив затримання "вагнерівців"
17:33
Кабул аеропорт
МЗС: близько ста українців бажають евакуюватись з Афганістану
17:18
Олександр Тупицький
Суд прийняв позов Тупицького про скасування конкурсу на суддів КСУ
17:03
Норвегія
Норвегія скасовує більшість COVID-обмежень 25 вересня
17:00
Зінченко
Агент розповів, як іменитий тренер вмовляв італійський топ-клуб придбати Зінченка
16:58
вугілля
З можливістю внести півмільярди гривень застави: суд заарештував причетного до постачання вугілля з ОРДЛО
16:43
ЗСУ
Десантувалися з судна і вертольотів: українські морпіхи провели навчання на Приазов'ї
16:27
Російські хакери
Єврокомісія звинуватила РФ у кібератаках перед виборами канцлера у Німеччині
16:17
Анонс
"ПолітКлуб Віталія Портникова" 24 вересня: внутрішня боротьба у партії влади
16:14
сигарета
За перше півріччя 2021 р. обсяг нелегальної торгівлі сигаретами склав 7,2 млрд шт., втрати бюджету – 13,2 млрд. грн – Kantar
16:10
суддя
Верховний суд поновив на посаді "суддю Майдану" Пойду
16:02
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик - Джошуа: фінальна дуель поглядів перед супербоєм. Відео
15:57
В одному з дитсадків Запорізької області сталося масове отруєння
15:55
Мінекономіки очікує збереження інфляції на рівні 10% до кінця року
15:49
танк
Росіяни в ОРДЛО інтенсивно тренують танкістів, артилеристів і розвідників та почали масштабні навчання за участі цивільних, - розвідка
15:48
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик і Джошуа провели процедуру зважування. Відео
15:46
Українські прикордонники викрили на контрабанді бортпровідників
Українські прикордонники викрили на контрабанді бортпровідників: переправляли iPhone в кейсах з їжею та сміттєвих пакетах
15:36
Bitcoin
Китай заборонив використання криптовалюти в країні
15:16
Гео Лерос
Лерос запропонував вручити Зеленському премію "Оскар" за кращий сценарій інсинуації "замаху, якого не було"
15:13
премія "Оскар"
Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на Оскарі
15:10
Світовий банк
Світовий банк підтримав впровадження накопичувальних пенсій з 2023 року, - Мінсоцполітики
14:56
Карантин
Чотири області можуть незабаром перейти до "червоної" зони карантину, - Кузін
14:55
трансплантація рогівки ока
У Львові вперше за 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора
14:54
Анатолій Трубін
Найдорожчий голкіпер України зворушливо пригадав довоєнний Донецьк
14:46
Рада
Рада ухвалила закон про розширення держпідтримки фермерських господарств
14:36
Федір Веніславський
Веніславський заявив, що закон про олігархів не будуть переголосовувати
14:35
Жан Беленюк
Нардеп-борець Беленюк поскаржився, що його золото на Олімпіаді-2020 "страшний сон" для деяких людей
14:31
Ірина Геращенко
"Європейська Солідарність" передає до НАБУ, ДБР та ОГПУ заяви про злочин, вчинений під час голосування за псевдодеолігархізацію Зеленського, – Геращенко
14:28
Мирослав Скорик
Верховна Рада погодила створення премії імені Мирослава Скорика
14:18
диплом ДНР
Росіяни почали визнавати дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР", - СБУ про нові докази присутності РФ в ОРДО
14:17
Дар'я Білодід
Українська спортсменка Білодід розповіла, за яку футбольну команду вболіває в Україні
13:52
дія
У "Дії" запустили сертифікат для щеплених однією дозою COVID-вакцини: поки лише на iOS
13:40
карантин
Чи зупинять у Києві рух громадського транспорту у разі локдауну: роз’яснення КМДА
13:24
У Раді зареєстрували одинадцять проєктів постанов про скасування прийняття закону про олігархів
13:08
Євгенія Кравчук
"Слуги народу" можуть заслухати кандидатів на посади міністрів під час засідання в Трускавці, - Кравчук
12:52
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Джошуа назвав найсильніший навик Усика
12:38
Володимир Івасюк
Івасюка повісили вже мертвим, - ексзаступник генпрокурора Голомша розкрив деталі смерті композитора
12:35
ФК "Металіст"
Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV