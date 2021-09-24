У Франківську грабіжник завдав поліцейському 14 ножових поранень: нападнику оголосили підозру в замаху на вбивство

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.



За версією прокуратури, 23 вересня зловмисник проник до квартири 35-річного працівника поліції та напав на нього з ножем. Мета проникнення - скоєння пограбування.



Він завдав правоохоронцю 14 колото-різаних ран, з них три - в шию, три - в грудну клітку, одна – з пошкодженням легені.



Потерпілого було доставлено до лікарні.



Нападника затримано та повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання щодо арешту.



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