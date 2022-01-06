У Франції посилюють карантин

Про це повідомляє France24.



Так, за нові обмеження проголосували 214 депутатів парламенту, 93 - проти, 27 утрималися.



За інформацією ЗМІ, згідно з цією постановою всім громадянам старше 12 років потрібно буде показувати COVID-сертифікат на вході до ресторанів, барів та закладів культури, а також до міжміського транспорту.



Крім цього, необхідно буде засвідчити саме вакцинацію, оскільки негативного тесту на COVID буде недостатньо.



France24 повідомляє, що голосування відбулося на тлі скандалу через слова президента Еммануеля Макрона, який заявив, що хоче "вибісити" невакцинованих та зробити їхнє життя настільки складним, що їм доведеться зробити щеплення.



Уряд Макрона планує, що нові обмежувальні заходи набудуть чинності 15 січня, але видання зазначає, що можуть бути затримки, оскільки заходи ще має схвалити Сенат.

Нагадаємо, 5 січня у Франції зареєстрували новий максимум випадків зараження коронавірусом, а президент Еммануель Макрон назвав невакцинованих громадян "безвідповідальними" та пообіцяв "розізлити" їх.