Франція зафіксувала рекордні 332 тисячі випадків COVID-19 за добу, а Макрон пообіцяв "розізлити" невакцинованих
У Франції зареєстрували новий максимум випадків зараження коронавірусом за останню добу, а президент Еммануель Макрон назвав невакцинованих громадян "безвідповідальними" та пообіцяв "розізлити" їх
Про це повідомляє The Guardian.
За минулу добу Франція зафіксувала 332 252 нових випадків зараження COVID-19. Це стало новим антирекордом країни за весь час пандемії.
Кількість смертей від ускладнень у лікарнях за останні 24 години зросла на 246.
Загалом у французьких лікарнях перебуває понад 20 тисяч хворих на коронавірус пацієнтів.
Раніше в інтерв’ю газеті Le Parisien президент країни Еммануель Макрон заявив, що планує ускладнити життя нещепленим громадянам і хоче "розізлити" їх. Також він назвав невакцинованих "безвідповідальними".
"Безвідповідальні люди - більше не громадяни", - заявив він.
Ці заяви викликали хвилю обурення у французькому суспільстві, зокрема з боку опозиції.
- 25 грудня у Франції вперше виявили понад 100 тис. нових випадків COVID-19 за добу.
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