Франція зафіксувала рекордні 332 тисячі випадків COVID-19 за добу, а Макрон пообіцяв "розізлити" невакцинованих

Про це повідомляє The Guardian.



За минулу добу Франція зафіксувала 332 252 нових випадків зараження COVID-19. Це стало новим антирекордом країни за весь час пандемії.



Кількість смертей від ускладнень у лікарнях за останні 24 години зросла на 246.



Загалом у французьких лікарнях перебуває понад 20 тисяч хворих на коронавірус пацієнтів.



Раніше в інтерв’ю газеті Le Parisien президент країни Еммануель Макрон заявив, що планує ускладнити життя нещепленим громадянам і хоче "розізлити" їх. Також він назвав невакцинованих "безвідповідальними".



"Безвідповідальні люди - більше не громадяни", - заявив він.



Ці заяви викликали хвилю обурення у французькому суспільстві, зокрема з боку опозиції.

25 грудня у Франції вперше виявили понад 100 тис. нових випадків COVID-19 за добу.