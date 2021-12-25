У Франції за одну добу виявили понад 100 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомляє Le Parisien.

Це найвищий показник країни за весь час пандемії. Попередні два дні у Франції також фіксували антирекорди із захворюваності на коронавірус.

Понад 16 тис. пацієнтів із COVID-19 нині перебувають у лікарнях. Понад 3,2 тис.і з них - у реанімації.

Влада Франції очікує, що в січні ситуація може стати ще більш напруженою, оскільки на той час домінантним стане штам коронавірусу "Омікрон", який вважається більш заразним, ніж попередні варіанти вірусу.