У Франції за одну добу виявили понад 100 тис. нових випадків COVID-19
У Франції впродовж доби, 25 грудня, зафіксовано 104 611 нових випадків захворювання на коронавірус
Про це повідомляє Le Parisien.
Це найвищий показник країни за весь час пандемії. Попередні два дні у Франції також фіксували антирекорди із захворюваності на коронавірус.
Понад 16 тис. пацієнтів із COVID-19 нині перебувають у лікарнях. Понад 3,2 тис.і з них - у реанімації.
Влада Франції очікує, що в січні ситуація може стати ще більш напруженою, оскільки на той час домінантним стане штам коронавірусу "Омікрон", який вважається більш заразним, ніж попередні варіанти вірусу.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 24 грудня, у Франції зафіксували понад 94 тис. нових випадків зараження COVID-19,
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