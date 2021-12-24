У Франції та Італії зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19
У п'ятницю, 24 грудня, у Франції зафіксували понад 94 тис. нових випадків зараження COVID-19, в Італії - понад 50 тис.
Про це повідомляє The Guardian.
"За офіційними даними Франція повідомила про рекордні 94 124 тис. нові випадки зараження Covid-19 на день, тоді як кількість людей, госпіталізованих через цю хворобу, досягла семимісячного максимуму - близько 16 200 тис. людей", - йдеться у повідомленні.
Також Італія повідомила про другий поспіль рекордний щоденний підрахунок випадків Covid-19. У четвер, 23 грудня кількість нових випадків у країні вперше сягнула позначки 44 595 тис. У п'ятницю, 24 грудня, кількість хворих збільшилася до 50 599 тис. осіб.
Загалом, в Італії зафіксували 136 386 тис. смертей, пов'язаних із COVID-19. За цим показником країна є другою в Європі після Великої Британії та дев'ятою у світі. З початку пандемії в Італії заразилися вірусом 5,57 млн людей.
- Як повідомлялося раніше, американські та австралійські авіалінії скасували сотні рейсів напередодні Різдва через COVID-19.
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