Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У Франції та Італії зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19

У Франції та Італії зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19

24 грудня, 2021 п'ятниця
22:19
Світ коронавірус

У п'ятницю, 24 грудня, у Франції зафіксували понад 94 тис. нових випадків зараження COVID-19, в Італії - понад 50 тис.

Про це повідомляє The Guardian.

"За офіційними даними Франція повідомила про рекордні 94 124 тис. нові випадки зараження Covid-19 на день, тоді як кількість людей, госпіталізованих через цю хворобу, досягла семимісячного максимуму - близько 16 200 тис. людей", - йдеться у повідомленні.

Також Італія повідомила про другий поспіль рекордний щоденний підрахунок випадків Covid-19. У четвер, 23 грудня кількість нових випадків у країні вперше сягнула позначки 44 595 тис. У п'ятницю, 24 грудня, кількість хворих збільшилася до 50 599 тис. осіб.

Загалом, в Італії зафіксували 136 386 тис. смертей, пов'язаних із COVID-19. За цим показником країна є другою в Європі після Великої Британії та дев'ятою у світі. З початку пандемії в Італії заразилися вірусом 5,57 млн людей.

  • Як повідомлялося раніше, американські та австралійські авіалінії скасували сотні рейсів напередодні Різдва через COVID-19.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Франція
Італія
Вакцинація
карантин
Коронавірус
COVID-19
Читайте також:
Роман Безсмертний
22 грудня, 2021 середа
"Лавров - Містер Ніхто": коли адміністрації Байдена і Путіна почали спілкуватись напряму, то МЗС Росії викинули на смітник, - Безсмертний
Наталка Діденко
23 грудня, 2021 четвер
Морози до -18°C, сніг і рвучкий вітер: синоптик Наталка Діденко про погоду 24 грудня
23 грудня, 2021 четвер
Єрмак пообіцяв розвідникам, що не будуть поспішати з обміном Цемаха, - ексспівробітник ГУР
Київ
-5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.55
    Продаж 31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
24 грудня
22:52
Зустріч Володимира Зеленського з групою американських сенаторів і конгресменів
Зеленський провів зустріч із сенаторами та конгресменами США: обговорили вступ України до НАТО, безпекову ситуацію на Сході та "Північний потік-2"
22:42
КСУ
На 4 млн грн: НАЗК знайшло у судді КСУ Кривенка незадекларовану земельну ділянку в окупованому Криму
22:15
У СІЗО Луцька жінка скоїла самогубство
22:02
Чейл Соннен
Накачують хімією до нестями, - ексбоєць MMA розповів шокуючі подробиці, як у Росії поводяться з талановитими спортсменами
22:00
Арсеній Яценюк
"Можна запитати в Януковича": Яценюк попередив Зеленського про непоправні наслідки у випадку арешту Порошенка
21:51
Сергій Ребров
Був великий конфлікт: тренер Ребров поскаржився на босів з ОАЕ
21:46
Вірменія готова почати обговорення мирної угоди з Азербайджаном
21:34
Олег Синєгубов
Зеленський призначив голову Харківської ОДА
21:28
Варфоломій
Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус
21:16
Ексклюзив
Намагаються призначити осіб зрозумілих і керованих, - адвокатка про зрив оголошення результатів конкурсу на очільника САП
21:11
росія корабель
Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму, - командувач ВМС
20:47
Тисяча Зеленського
"Тисяча Зеленського": ще три банки почали нараховувати гроші за вакцинацію, заявки подали 5 млн людей
20:41
Людмила Буймістер
Банкова думає, що через справу Порошенка вони зможуть його не допустити на можливі перевибори Ради, - нардепка Буймістер
20:10
Німецький уряд
Радник канцлера Німеччини та представник адміністрації Путіна домовились про зустріч, щоб обговорити Україну
19:48
САП
Конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП
19:33
Олександр Усик
Британський чемпіон, який назвав Землю "плоскою", пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу
19:31
Дмитро Кулеба
"Мир і безпека в Європі не захистять самі себе": Кулеба назвав стратегію, яка змусить РФ піти на деескалацію
19:30
Ексклюзив
Данило Мокрик
У ДБР, яке оголосило підозру Порошенку, триває псевдоконкурс на посаду директора, - журналіст Мокрик
19:17
Затримання
Вора в законі із санкційного списку РНБО відправили до СІЗО: в Іспанії йому загрожує до 24 років ув'язнення
19:06
Очікуваний чистий прибуток Укргідроенерго за 2021 рік перевищить 11 мільярдів гривень: прогноз компанії
18:55
Англомовну газету Kyiv Post, яка тимчасово припинила роботу, очолив британський журналіст українського походження Нагайло
18:48
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
The Guardian обрав найкращого футболіста року: це не Мессі і не Роналду
18:41
Оновлено
Порошенко
ОГПУ погодив арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У суді кажуть, що не отримали клопотання
18:36
мзс Росії
Невідомий кинув "коктейль Молотова" у консульство Росії у Львові: до МЗС РФ викликали повіреного у справах України
18:33
Андрій Шевченко
Президент "Дженоа" розповів, яку ціль поставив Шевченку
18:22
ДТП Харків
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу
18:20
Віталій Кличко
"Такі дії шкодять державі": Кличко про оголошення Порошенку підозри у держзраді
18:20
Ексклюзив
"Документ є нікчемним": в указі Зеленського про зовнішню політику немає ВР, яка комунікує з іншими парламентами, - депутат Київради
18:15
САП
Обрання керівника САП: фіналіст конкурсу Синюк оскаржить результат відбору
18:10
Водяний лід у кратері: Європейська космічна агенція отримала нове фото з Марсу
18:09
Верес
Клуб УПЛ вирішив влаштувати конкурс на нову емблему
18:00
Росія перекинула на Донбас
США можуть почати надавати Україні оперативні дані розвідки для протистояння Росії, - NYT
17:52
Василь Ломаченко
Пропагують справжні цінності та кажуть правильні речі, - боксер з Росії назвав Ломаченка та Усика "патріотами України"
17:52
Андрій Єрмак
Єрмак проведе перемовини з Козаком цього тижня: говоритимуть про ТКГ
17:33
сепар
Окупанти тричі порушили "режим тиші" на фронті: стріляли біля Новозванівки, Мар'їнки та Катеринівки
17:15
адвокати Порошенка
Відбувається державний переворот, про який попереджав Зеленський, усі причетні будуть притягнуті до відповідальності, - адвокати Порошенка
17:03
У Деснянському районі Києва сталася ДТП: є потерпілі
16:59
Ексклюзив
Дмитро Васильєв
Підозра Порошенку може призвести до конфліктів всередині України, які потрібні Путіну для "виправдання" ескалації, - політконсультант
16:51
Андрій Єрмак
Керівник ОП Єрмак: "формула Штайнмаєра" виключає проведення виборів в ОРДЛО без контролю України
16:51
вакцина
В Україні можуть запровадити додаткові щеплення від коронавірусу для громадян віком від 60 років
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV