У Франції створять посаду посла з питань ЛГБТ+

Про це інформує Le Monde з посиланням на заяву Борн під час візиту до центру ЛГБТ+ в Орлеані з нагоди 40-річчя декриміналізації гомосексуальності у Франції.

Зазначається, що посла з питань ЛГБТ+ буде призначено до кінця року. Він чи вона буде координувати дії французького МЗС щодо захисту від дискримінації та просування прав ЛГБТ+ і буде представляти позицію Франції на світовій арені. Посол також буде займатися питанням загальної декриміналізації гомосексуальності й трансідентичності.



"Битву менталітетів ще не виграно. Ненависть до ЛГБТ+ спільноти продовжує дискримінувати, завдавати шкоди та іноді навіть вбивати її представників", - зазначила при цьому Борн.



Також було оголошено про створення фонду в 3 млн євро для фінансування нових ЛГБТ+ центрів. Фонд дозволить створити десять нових центрів, на додаток до уже чинних тридцяти п’яти. За словами Борн, метою є відкриття принаймні двох центрів на кожен з регіонів Франції та принаймні одного центру у кожному заморському регіоні.



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