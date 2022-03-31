У Франції туристичний пором перетворять на готель для біженців

Про це пише Euronews.



Один з найбільших суден Corsica Linea, «Méditerranée» зазвичай перевозило пасажирів між Францією, Алжиром та Тунісом у Балеарському морі. Корабель може розвивати швидкість до 44 км/год, доставляючи понад 2450 мандрівників і 700 транспортних засобів на кожну переправу.



Але тепер судно повернулося до порту, де стане домом для мільйонів українців, які рятуються від російського вторгнення.



"У нас є моральна вимога вітати та проявляти гостинність", — каже Крістоф Мірман, представник регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Франції.



"У їхньому розпорядженні буде цей плавучий готель, а також соціальна допомога, охорона здоров’я, навчання, освіта для дітей", - сказав він.



Очікується, що біженців розмістять у відремонтованих каютах. У море лайнер повернеться не раніше червня.



Французька влада надає тимчасові дозволи на перебування в Євросоюзі біженцям. Це дозволяє їм отримати доступ до освіти та працевлаштування в країні.

Нагадаємо, 22 березня Франція запустила план підготовки житла для щонайменше 100 тис. українських біженців.