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У Франції туристичний пором перетворять на готель для біженців

31 березня, 2022 четвер
21:02
біженці з України

Французька влада знайшла рішення для розміщення українських біженців у Марселі. Пришвартований туристичний пором вирішили переобладнати на плавучий готель для біженців, який може вмістити до 1600 людей

Про це пише Euronews. 

Один з найбільших суден Corsica Linea, «Méditerranée» зазвичай перевозило пасажирів між Францією, Алжиром та Тунісом у Балеарському морі. Корабель може розвивати швидкість до 44 км/год, доставляючи понад 2450 мандрівників і 700 транспортних засобів на кожну переправу.

Але тепер судно повернулося до порту, де стане домом для мільйонів українців, які рятуються від російського вторгнення.

"У нас є моральна вимога вітати та проявляти гостинність", — каже Крістоф Мірман, представник регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Франції.

"У їхньому розпорядженні буде цей плавучий готель, а також соціальна допомога, охорона здоров’я, навчання, освіта для дітей", - сказав він.

Очікується, що біженців розмістять у відремонтованих каютах. У море лайнер повернеться не раніше червня.

Французька влада надає тимчасові дозволи на перебування в Євросоюзі біженцям. Це дозволяє їм отримати доступ до освіти та працевлаштування в країні.

  • Нагадаємо, 22 березня Франція запустила план підготовки житла для щонайменше 100 тис. українських біженців.
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Франція
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