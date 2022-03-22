Франція готова прийняти 100 тис. біженців з України, - прем'єр

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, пише ТСН з посиланням на CNN.

Він пообіцяв допомогти українським біженцям краще інтегруватися на ринок праці Франції, забезпечуючи вивчення французької мови.

"Ми входимо в кризу, яка триватиме. Для нашої країни є честь якнайтепліше зустріти наших українських друзів", - сказав Кастекс.

За його даними, від початку війни до Франції прибули понад 26 тисяч українських біженців.