У Франції вчителі вийшли на протести через хаотичну боротьбу з COVID-19 у навчальних закладах: половину шкіл країни можуть закрити

Про це пише The Guardian.



У Франції через коронавірус у вчителів і учнів закриті 10 тис. класів. Уряд повідомляє, що робить усе, щоб школи були відкриті. Від початку січня у Франції кілька разів змінювали правила тестування дітей і санітарні протоколи, що спричинило хаос у школах і черги в пунктах тестування.



Учителі вийшли на масові страйки. Близько 75% освітян можуть звільнитися, що призведе до закриття половини початкових шкіл.



Учителі наголошують, що не збираються й надалі працювати в таких умовах. Також освітяни вимагають надати їм для роботи більш захищені маски для роботи та монітори для перевірки рівня провітрювання у класах.



"Учні не можуть нормально вчитися, їх число в класі постійно змінюється, а гібридну форму навчання, що переходить від дистанційної до очної, неможливо втілити в життя", - пояснюють профспілки.



З ними погодилася батьківська група Франції, яка закликала батьків не відправляти своїх дітей до шкіл 13 січня.

Нагадаємо, раніше Франція зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19 за добу, а Макрон пообіцяв "розізлити" невакцинованих.

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