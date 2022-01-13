У Франції вчителі вийшли на протести через хаотичну боротьбу з COVID-19 у навчальних закладах: половину шкіл країни можуть закрити
У Франції можуть закрити половину початкових шкіл, тому що вчителі вийшли на страйки проти хаотичної політики по боротьбі з COVID-19 у навчальних закладах і погрожують звільнитися
Про це пише The Guardian.
У Франції через коронавірус у вчителів і учнів закриті 10 тис. класів. Уряд повідомляє, що робить усе, щоб школи були відкриті. Від початку січня у Франції кілька разів змінювали правила тестування дітей і санітарні протоколи, що спричинило хаос у школах і черги в пунктах тестування.
Учителі вийшли на масові страйки. Близько 75% освітян можуть звільнитися, що призведе до закриття половини початкових шкіл.
Учителі наголошують, що не збираються й надалі працювати в таких умовах. Також освітяни вимагають надати їм для роботи більш захищені маски для роботи та монітори для перевірки рівня провітрювання у класах.
"Учні не можуть нормально вчитися, їх число в класі постійно змінюється, а гібридну форму навчання, що переходить від дистанційної до очної, неможливо втілити в життя", - пояснюють профспілки.
З ними погодилася батьківська група Франції, яка закликала батьків не відправляти своїх дітей до шкіл 13 січня.
- Нагадаємо, раніше Франція зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19 за добу, а Макрон пообіцяв "розізлити" невакцинованих.
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