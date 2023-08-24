У Франції висловили "обґрунтовані сумніви" щодо причин катастрофи літака з Пригожиним
У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин
З такою заявою виступив 24 серпня речник уряду Франції Олів'є Веран, передає Le Monde.
"Ми ще не знаємо обставин цієї катастрофи. У нас можуть бути деякі обґрунтовані сумніви", - сказав він.
23 серпня президент США Джо Байден припустив, що за катастрофою літака міг стояти президент Росії Володимир Путін.
"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", - сказав політик.
Президент США також додав, що "в Росії мало що відбувається, за чим не стоїть Путін".
Коментуючи цю заяву Байдена, Веран погодився, що "як правило, це правда, яку можна встановити".
Речник уряду Франції додав, що Пригожин був людиною, яка виконувала брудну роботу для Путіна. За його словами, те, що він робив, невіддільне від політики диктатора, який поклав на нього відповідальність здійснення цих зловживань на чолі воєнізованого формування Вагнера.
"Пригожин залишає після себе братські могили. Він залишає після себе безлад по всій земній кулі, я маю на увазі Африку, Україну і саму Росію", - додав речник уряду Франції.
Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.
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