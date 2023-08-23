У Росії розбився літак, у якому міг перебувати Пригожин
У Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 8 загиблих. Серед пасажирів міг бути й сам фінансист ПВК Вагнера
Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ.
Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з номером RA-02795 пролітав у Твері о 18:00.
О 18:11 літак зник із радарів публічного сервісу відстеження літаків.
МНС Росії зазначає, що на борті перебувало 10 людей, з них 3 - члени екіпажу. За оновленою інформацією, наразі відомо про 8 загиблих, раніше повідомлялося про 10 жертв. Сам літак впав біля населеного пункту Куженкіно.
Пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що за даними Росавіації, у літаку серед пасажирів був Євген Пригожин.
За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на борту літака був і права рука Пригожина, командир ПВК Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".
Телеграм-канал BAZA зазначає, що за словами очевидців, літак вибухнув прямо в повітрі. За однією з версій, причиною вибуху на борту стався теракт.
- Своєю чергою у понеділок, 21 серпня, Євген Пригожин записав відеозвернення, у якому заявив, що наразі перебуває з вагнерівцями в Африці.
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