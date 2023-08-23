У Росії розбився літак, у якому міг перебувати Пригожин

Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ.

Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з номером RA-02795 пролітав у Твері о 18:00.

О 18:11 літак зник із радарів публічного сервісу відстеження літаків.

МНС Росії зазначає, що на борті перебувало 10 людей, з них 3 - члени екіпажу. За оновленою інформацією, наразі відомо про 8 загиблих, раніше повідомлялося про 10 жертв. Сам літак впав біля населеного пункту Куженкіно.

Пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що за даними Росавіації, у літаку серед пасажирів був Євген Пригожин.

За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на борту літака був і права рука Пригожина, командир ПВК Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Телеграм-канал BAZA зазначає, що за словами очевидців, літак вибухнув прямо в повітрі. За однією з версій, причиною вибуху на борту стався теракт.