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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Ексклюзив

Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов

24 серпня, 2023 четвер
00:31
Війна з Росією путін пригожин

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія - не Україна. Тому ніяких повторних походів вагнерівців на Москву без командирів не буде. Те, що там відбуватиметься точно, так це пропозиція Путіна вагнерівцям долучитись до ЗС РФ. Це те саме, що він робив, коли зустрічався з Пригожиним в Кремлі. Проте це означатиме, що ПВК Вагнера перестане існувати. Де-факто цієї організації вже не існує. Ще якби Уткін вижив, що вони могли б щось робити", - пояснив Пономарьов

Політик впевнений, що відповіді на смерть Пригожина в Росії не слід чекати.

"Ніхто вагнерівцям не дозволить повернутись з Африки. Є єдина сила, яка розташована в Білорусі. Однак там другосортний особовий склад ПВК. Саме тому вони просто розчиняться в російській армії. Й не більше. Реакція російських Z-патріотів звісно буде. Вони будуть розлючені через ліквідацію Пригожина. Але це нічого не дасть. Вони не зможуть щось зробити", - додав він.

Володимир Путін
російська армія
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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