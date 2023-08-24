Почався курс на зміну влади в Росії, - політолог Шлінчак

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Маємо надію, що дуже скоро всередині кремлівської еліти буде велике переформатування. Коли починався заколот Пригожина я говорив, що все вказує на те, що Росією керуватиме колективне політбюро. Схожа ситуація була в СРСР за часів Брежнєва. Саме тоді понад 2 роки не могли визначитись із наступником. Брежнєв на той час був вже недієздатний, але ще два роки залишався на чолі партії", - пояснив Шлінчак.

Політолог наголосив, що війна проти України стане одним із головних чинників зміни влади в Росії.

"Росія рухається до етапу, коли нам будуть показувати Путіна чи його двійника, а за кулісами в кремлівській еліті будуть відбуватись великі зміни. Війна проти України і те, що росіяни роблять на нашій землі стане одним із головних чинників таких змін. Адже російські еліти рано чи пізно будуть думати, як вийти із цієї ситуації. І тут вже все буде залежати від тих, хто буде перемагати в цій гонці за владу у РФ. Одні можуть вимагати посилення агресії проти України, а інші послаблення та закінчення війни. Однак очевидним залишається те, що Росія взяла курс на зміну влади", - додав він.