Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряно-космічними силами РФ, - російські ЗМІ

Про це пише російське видання "Медуза", посилаючись на слова колишнього головреда "Эхо Москвы" Олексія Венедіктова.

Наразі офіційних підтверджень цьому немає, проте сам Венедіктов стверджує, що посилається на указ президента РФ.

Своєю чергою журналістка Ксенія Собчак повідомила, що, за її даними, Суровікін був звільнений закритим указом ще 18 серпня.

Видання ВЧК-ОГПУ, посилаючись на власні джерела стверджує, що зараз Сергій Суровікін перебуває в одній зі своїх квартир під своєрідним домашнім арештом.

"Він не може залишати житло, але днями йому дозволили бачитися з кількома підлеглими, зокрема генералом Олегом Пальгуєвим, який фактично виконує функції ад'ютанта Суровікіна. Офіційного розслідування немає, проте довгий час Суровікін провів у ув'язненні, відповідаючи на незручні питання. Нині для нього самого та для його родичів майже для всіх включили "режим тиші", оскільки Суровікіну рекомендовано зробити так, щоб про нього "забули", - йдеться у повідомленні.