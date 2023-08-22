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Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряно-космічними силами РФ, - російські ЗМІ

22 серпня, 2023 вiвторок
18:06
Світ Сергій Суровікін

З'явилась інформація, нібито російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача ПКС РФ, проте він залишається в розпорядженні Міноборони Росії

Про це пише російське видання "Медуза", посилаючись на слова колишнього головреда "Эхо Москвы"  Олексія Венедіктова.

Наразі офіційних підтверджень цьому немає, проте сам Венедіктов стверджує, що посилається на указ президента РФ.

Своєю чергою журналістка Ксенія Собчак повідомила, що, за її даними, Суровікін був звільнений закритим указом ще 18 серпня.

Видання ВЧК-ОГПУ, посилаючись на власні джерела стверджує, що зараз Сергій Суровікін перебуває в одній зі своїх квартир під своєрідним домашнім арештом.

"Він не може залишати житло, але днями йому дозволили бачитися з кількома підлеглими, зокрема генералом Олегом Пальгуєвим, який фактично виконує функції ад'ютанта Суровікіна. Офіційного розслідування немає, проте довгий час Суровікін провів у ув'язненні, відповідаючи на незручні питання. Нині для нього самого та для його родичів майже для всіх включили "режим тиші", оскільки Суровікіну рекомендовано зробити так, щоб про нього "забули", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. 

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.  

Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

За даними британської розвідки, інформація щодо арешту Суровікіна поки не підтверджена.

Росія
російська армія
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