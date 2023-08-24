"Путін влаштував показову страту": Портников про смерть Пригожина

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми вже не маємо висловлювати сумніви щодо загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Адже цю інформацію вже офіційно підтвердили в Росавіації. Вже навіть були опізнані тіла. І це є головною новиною останніх годин. Їх вбили. Це очевидно", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що без Путіна такі події в Росії не відбуваються.

"Я вважаю, що смерть Пригожина є показовою стратою. Не варто конспірологічні теорії вигадувати. Оскільки страта є страта. Таким чином Путін помстився Пригожину за знищення літаків та гвинтокрилів ЗС РФ під час їхнього заколоту. В літаку, який збили вагнерівці теж було 10 осіб. Така кількість людей була в літаку, в якому летів Пригожин. І Путін звичайно, що знав про ліквідацію Пригожина. Без відома Путіна такі події в Росії не відбуваються", - додав він.