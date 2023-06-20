Про це йдеться у заяві послів G7 у Twitter.

"Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України", – зазначили вони.

Заява з’явилась на тлі останнього обстрілу Росією Кривого Рогу в ніч проти 14 червня, в результаті якого була зруйнована багатоповерхівка.

Ракета Х-101, яка влучила в будинок, був виготовлена у квітні 2023 року й містила, за даними української сторони, близько 50 компонентів західного виробництва, які потрапили в Росію в обхід санкцій.