Україна назвала партнерам компанії, чиї компоненти виявили в ракетах РФ, і вимагає санкцій, - Зеленський
Україна передала партнерам список компаній, чиї компоненти виявлено в ракетах РФ і вимагає введення санкцій, щоби зупинити російський терор
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - зазначив президент.
Він додав, що Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети.
"Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів", - пояснив Зеленський.
І наголосив, що однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО.
- Нагадаємо, 13 червня про новий пакет військової допомоги оголосили США. До нього увійдуть засоби ППО, бронетехніка та боєприпаси.
- Також на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) оголошено новий пакет військової допомоги від європейських партнерів для протиповітряної оборони України.
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