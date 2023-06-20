Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у telegram.

Він оприлюднив відео, на якому рятувальники гасять пожежу в двоповерховому будинку.

"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок. Спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС. Рятувальники завжди напоготові, втім звертаюсь до громадян: вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", - написав Нєбитов.

Про постраждалих не повідомляється.

У столиці та Київській області ввечері, 20 червня, пройшла потужна злива із грозою та, подекуди, з градом.