У Гатному на Київщині блискавка влучила у житловий будинок
У селі Гатне, що у Київській області, під час грози блискавка влучила у житловий будинок у приватному секторі
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у telegram.
Він оприлюднив відео, на якому рятувальники гасять пожежу в двоповерховому будинку.
"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок. Спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС. Рятувальники завжди напоготові, втім звертаюсь до громадян: вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", - написав Нєбитов.
Про постраждалих не повідомляється.
У столиці та Київській області ввечері, 20 червня, пройшла потужна злива із грозою та, подекуди, з градом.
- 10 червня Київ накрила потужна злива, унаслідок якої в Дарницькому районі сталося підтоплення ділянок доріг на кількох вулицях.
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