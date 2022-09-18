У Генпрокуратурі розповіли, скільки воєнних злочинів вчинила Росія 

Про це повідомляють на Телеграм -каналі Офісу Генерального прокурора.

Із 34 441 факту 33 162 – щодо порушення законів та звичаїв війни; 73 – планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни; 30 – пропаганда війни; 1 176 – інші.

Окрім того скоєно 15 807 злочинів проти національної безпеки. З них 10 957 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України; 1 702 – державна зрада; 2 364 – колабораційна діяльність; 181 – пособництво державі–агресору; 64 – диверсії; 539 – інші.

Нагадаємо, представник ГУР МО України Андрій Юсов наголосив, що удари РФ по ЗАЕС, по Харківській ТЕЦ, по гідроспорудах у Кривому Розі - це прямий тероризм з боку Росії

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