У Генпрокуратурі розповіли, скільки воєнних злочинів вчинила Росія
Від початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація скоїла 34 441 злочин агресії та воєнний злочин проти України
Про це повідомляють на Телеграм -каналі Офісу Генерального прокурора.
Із 34 441 факту 33 162 – щодо порушення законів та звичаїв війни; 73 – планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни; 30 – пропаганда війни; 1 176 – інші.
Окрім того скоєно 15 807 злочинів проти національної безпеки. З них 10 957 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України; 1 702 – державна зрада; 2 364 – колабораційна діяльність; 181 – пособництво державі–агресору; 64 – диверсії; 539 – інші.
- Нагадаємо, представник ГУР МО України Андрій Юсов наголосив, що удари РФ по ЗАЕС, по Харківській ТЕЦ, по гідроспорудах у Кривому Розі - це прямий тероризм з боку Росії
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