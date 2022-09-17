Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Заяви Путіна - це важливий аспект, тому що важливою складовою терористичної організації є взяття на себе відповідальності, коли терористи кажуть, що вони зробили злочин. Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив на весь світ свій статус і сказав, що Росія цілеспрямовано б’є по об’єктах критичної інфраструктури, по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об’єктах України. Напередодні зими, щоб залишити мільйони людей без світла, без тепла, без транспортного сполучення, щоб знищити можливість функціонування цивільної інфраструктури України", - підкреслив Юсов.

За його словами, Росія давно не має належної кількості високоточної зброї.

"Росія стріляє по Україні ракетами класу Х - це застарілі радянські ракети, які здебільшого нищать цивільну інфраструктуру, як і комплекси С-300, які мають працювати, як система ППО, але використовуються по наземних цілях. Оборонним цілям вони майже не шкодять, а цивільну інфраструктуру знищують", - зауважив Юсов.

На брифінгу за результатами зустрічі віч-на-віч Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром.

Також Путін у Самарканді прокоментував контрнаступ ЗСУ

У Самарканді лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на саміті Шанхайської організації.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за його "зважену позицію щодо України", а також розкритикував "жахливу" політику Вашингтона.

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