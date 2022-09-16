Про це повідомляє пропагандистська агенція ТАСС.

Путін відповідав на запитання журналістів під час підсумкової пресконференції саміту Шанхайської організації співробітництва у Самарканді.

"Ми бачимо і там активність, і там (на фронтах. – Ред.). Ну київська влада ж оголосила про те, що вони почали і проводять активну контрнаступальну операцію. Ну подивимося, чим вона закінчить".

Путін також заявив, що Росія "достатньо стримано відповідає" Україні. "Але до певного часу. Зовсім недавно збройні сили Росії завдали кілька ударів чуттєвих. Будемо вважати, що це попереджувальні удари... Наступальні операції на самому Донбасі не припиняються, вони йдуть невеликим темпом, але послідовно, поступово російська армія займає нові та нові території".

За словами президента РФ, "план (війни в Україні. - Ред.) коригуванню не підлягає. Генеральний штаб під час операції приймає оперативні рішення. Щось вважається ключовим, основною метою – а основною метою є звільнення всієї території Донбасу, ця робота продовжується, попри спроби контрнаступу української армії".

Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник ЗСУ, в ефірі Еспресо зазначив, що 3-й армійський корпус окупантів розбирають на елементи та використовують на різних ділянках фронту.

У вечірньому зведенні за 16 вересня Генштаб повідомив, що на окупованих територіях РФ розміщує техніку та військових у закладах освіти.

За інформацією BBC, російських строковиків готують охороняти Бєлгородську область: їхати хочуть лише четверо.

Спецоперація переросла у повноцінну війну. Потрібна мобілізація сил та ресурсів. Про це заявив лідер КПРФ Геннадій Зюганов на засіданні у держдумі у вівторок, 13 вересня.

Кремль удвічі посилив приховану мобілізацію через поразку на Харківщині. У Чечні почали закликати до "самомобілізації", щоб довести свою готовність допомогти Росії, кажуть аналітики.

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