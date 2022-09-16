Про це йдеться в етері Еспресо.



"Наскільки мені відомо, 2 батальйонно-тактичних групи (БТГ) 3-го армійського корпусу стратегічного резерву перебувають на півночі тимчасово окупованого Криму. Чимала частка цих підрозділів зараз дислокується на півдні Запорізької області, це і Мелітополь, і Токмак, і далі північніше у бік містечок Пологи та Гуляйполе. Також декілька підрозділів є на Донеччині, але чи почали вони виконувати бойові завдання, зараз не готовий сказати", - розповів полковник ЗСУ.



Владислав Селезньов пояснив, що досить важко відстежувати пересування 3-го корпусу стратегічного резерву через те, що його постійно розбирають на менші складові, тому вкрай важко стежити за перекиданням окремих БТГ.



"Зазвичай такого рівня об'єднання, як 3-й армійський корпус, використовуються у комплексі, а тут його починають розбирати на елементи та використовувати на різних ділянках фронту, тобто втрачається фактор загального керівництва на фоні того, що у них не все добре зі зв'язком. Думаю, що не буде багато користі від дій окремих підрозділів 3-го армійського корпусу для російської окупаційної армії", - зауважив Селезньов.

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