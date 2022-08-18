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Росіяни кинуть у бій свій останній стратегічний резерв - 3-й армійський корпус, - полковник ЗСУ Селезньов

18 серпня, 2022 четвер
10:29
війна з Росією окупанти орки танк рф

Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, зазначив, що оперативний резерв стратегічного рівня російської армії, так званий третій армійський корпус, має до 4 тисяч одиниць техніки та відповідний особовий склад, який нині вже отримав команду і найближчим часом почне переміщуватися

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що стосується сил та засобів РФ на території Курської та Білгородської областей, то у Курській області зараз дислоковано щонайменше три батальйонно-тактичних групи. Зрозуміло, що таким складом сил росіянам атакувати держкордон немає сенсу, тому що українські сили оборони знищать ці бойові порядки противника вщент. Щодо Білгородської області, то там залишаються рештки 114-ої мотострілецької дивізії, яка зараз розпорошена, тому що звідти висмикують певні підрозділи та спрямовують їх на найбільш критичні для ворога ділянки фронту", - зауважив полковник ЗСУ.

Владислав Селезньов додав, що ця дивізія зараз створює загрозу з території Білгородської області, але не безпосередньо на Харків, а на інші ділянки фронту, які йдуть від Ізюма і південніше.

"А щодо оперативного резерву стратегічного рівня, так званого третього армійського корпусу, який навіть ще не завершив своє формування, то він має до 4 тисяч одиниць техніки та відповідний особовий склад, який нині вже отримав команду і найближчим часом почне переміщуватися. Але те, що росіяни кидають у бій фактично свій останній стратегічний резерв, – це симптоматично. Не дуже вправно йдуть справи у противника, а влучні справи українських HIMARS та далекобійної артилерії спрямовані на розм'якшення ворожих позицій, тобто нищення складів, арсеналів, зони збереження техніки та перебування особового складу – це вдала метода, яка дозволяє нам досить серйозно послаблювати бойові позиції російських окупантів", - підкреслив Селезньов.

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