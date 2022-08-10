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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ формує новий армійський корпус для участі у війні проти України, - британська розвідка

РФ формує новий армійський корпус для участі у війні проти України, - британська розвідка

10 серпня, 2022 середа
08:54
війна з Росією

Росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

У британській розвідці припускають, що російські командири й надалі стикаються з конкуруючими оперативними пріоритетами посилення наступу на Донбасі та зміцнення оборони проти очікуваних українських контратак на Півдні.

За даними розвідки, щоб підтримати операцію, Росія майже напевно створила нове велике угруповання сухопутних сил, 3-й армійський корпус, базований у Муліно, у Нижньогородській області. РФ планує його укомплектувати з новосформованих "добровольчих" батальйонів, які набирають по всій країні.

Російські регіональні політики підтвердили, що потенційним новобранцям пропонуються вигідні грошові бонуси, коли вони відправляються в Україну. До батальйонів беруть чоловіків віком до 50 років і лише з середньою освітою. 

"Російський армійський корпус зазвичай складається з 15–20 тис. військових, проте Росії, ймовірно, буде важко довести новий корпус до цієї чисельності, враховуючи дуже обмежений рівень ентузіазму щодо добровільної участі у війні в Україні. Тому ефект від створення 3-го армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для кампанії", - дійшли висновку в британській розвідці. 

  • 1 серпня стало відомо, що Росія набирає в елітну бригаду спецпризначення в'язнів, які відбували покарання за тяжкі злочини. 

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російська армія
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