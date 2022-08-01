Про це написав журналіст Роман Цимбалюк.

"Через величезні втрати серед особового складу в ході проведення "спеціальної військової операції", та небажання кандидатів, відібраних для проходження служби у військових частинах ЗС РФ, їхати на територію України, колись елітну 45 окрему бригаду спеціального призначення (в/ч 28337, Кубинка) ВДВ беруть карних злочинців які раніше мали або мають судимість за тяжкі злочини", - повідомив журналіст.

У перехопленій СБУ розмові окупант поскаржився мамі на великі втрати особового складу.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на 1 серпня Росія втратила понад 41 тис. військових, 932 артсистеми і 736 безпілотників за час повномасштабної війни проти України.

23 липня ЗМІ повідомляли, що засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні: обіцяє зняття судимості

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