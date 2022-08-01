Росія набирає "елітний підрозділ" з кримінальних злочинців, - журналіст Цимбалюк
Росія набирає в елітну бригаду спецпризначення в'язнів, які відбували покарання за важкі злочини
Про це написав журналіст Роман Цимбалюк.
"Через величезні втрати серед особового складу в ході проведення "спеціальної військової операції", та небажання кандидатів, відібраних для проходження служби у військових частинах ЗС РФ, їхати на територію України, колись елітну 45 окрему бригаду спеціального призначення (в/ч 28337, Кубинка) ВДВ беруть карних злочинців які раніше мали або мають судимість за тяжкі злочини", - повідомив журналіст.
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