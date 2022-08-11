Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що російські офіційні особи "майже сформували" 3-й армійський корпус, який базується в Муліно, Нижній Новгород.

В Інституті також наголошують, 10 серпня губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що область сформує новий добровольчий батальйон для відправлення на Донбас. Кличков заявив, що в батальйон приймуть усіх охочих віком від 18 до 60 років і що добровольці отримають 250 тис. рублів (приблизно 4065 доларів) при підписанні контракту на три місяці. У свою чергу очільник Чечні Рамзан Кадиров сказав, що 9 тис. російських військовослужбовців готові перекинути в Україну з Чечні і що 10 тис. резервістів "чекають свого часу".

"Центр стратегічних комунікацій України 10 серпня повідомив, що російські війська проводять відкриту рекламну кампанію нібито новосформованої військової частини та розсилають адресні SMS-повідомлення для вербування жителів окупованого Маріуполя. У звіті також зазначено, що кремль робить "все можливе, щоб уникнути масового призову етнічних росіян". Маріупольська міськрада заявила, що російські чиновники не формують новий підрозділ, а замість цього відправляють новобранців прямо на передову", - йдеться у звіті.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні - Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

Також експерти зауважили, що українські чиновники назвали вибухи 9 серпня у Криму початком контрнаступу України на Півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Також вони стверджують, що "російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".

Ключові висновки аналітиків ISW

Зміна планів кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату референдумів про анексію в окупованих регіонах України. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України

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