3-й армійський корпус армії РФ укомплектований на дві третини від штатного складу, - військовий експерт Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що противник, формуючи 3-й корпус, планував його використовувати для підсилення армії РФ на окремих напрямках, але тепер мова йде про заміщення втраченої техніки та особового складу
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"За три місяці від початку формування 3-го армійського корпусу ще й досі він неукомплектований. Наразі у корпусі заповнено лише дві третини штатних клітинок, не вистачає особового складу та боєздатної техніки. Росіяни вимушені в умовах, коли корпус ще остаточно не був сформований, відповідно, не було проведене бойове злагодження, розпочати швидке перекидання цього корпусу", - пояснив військовий експерт.
Валерій Рябих вважає, що противник, формуючи 3-й корпус, планував його використовувати у складі штатних одиниць, щоб суттєво підвищувати їх ефективність.
"А зараз, щонайменше, корпус перекидається на два напрямки та ще й по підрозділах, до того ж противник вимушений був це робити в умовах підвищеної активності ЗСУ. І тепер мова не йде про підсилення російської армії на окремих напрямках, а про заміщення втраченої техніки та особового складу", - зауважив Рябих.
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