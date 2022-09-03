3-й армійський корпус армії РФ укомплектований на дві третини від штатного складу, - військовий експерт Рябих

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".



"За три місяці від початку формування 3-го армійського корпусу ще й досі він неукомплектований. Наразі у корпусі заповнено лише дві третини штатних клітинок, не вистачає особового складу та боєздатної техніки. Росіяни вимушені в умовах, коли корпус ще остаточно не був сформований, відповідно, не було проведене бойове злагодження, розпочати швидке перекидання цього корпусу", - пояснив військовий експерт.



Валерій Рябих вважає, що противник, формуючи 3-й корпус, планував його використовувати у складі штатних одиниць, щоб суттєво підвищувати їх ефективність.



"А зараз, щонайменше, корпус перекидається на два напрямки та ще й по підрозділах, до того ж противник вимушений був це робити в умовах підвищеної активності ЗСУ. І тепер мова не йде про підсилення російської армії на окремих напрямках, а про заміщення втраченої техніки та особового складу", - зауважив Рябих.

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