На нас очікує серйозне пожвавлення бойових дій, 3-й армійський корпус РФ переміщують із Підмосков'я, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Що стосуються сповільнення темпів, то бачимо, що російські окупанти не мають тих самих можливостей тут і зараз атакувати наші позиції. Певною мірою війна переходить у позиційну фазу, але говорити про те, що наступальний потенціал противника повністю вичерпано, то це не зовсім коректно та навіть небезпечно. Тому, що 3-й армійський корпус чисельністю до 15 тисяч осіб у цей час здійснює переміщення з Підмосков'я для виконання бойових завдань у рамках, так званої, спеціальної військової операції. Ще невідомо, куди саме направлять підрозділи цього корпусу. Скоріш за все, вони будуть спрямовані на південний фланг російсько-українського фронту, або на Миколаїв, або на Кривий Ріг", - зауважив полковник ЗСУ.



Владислав Селезньов нагадав, що це той самий стратегічний резерв командування генерального штабу збройних сил РФ, який є фактично останнім, але достатньо потужним.



"Тому, думаю, що найближчим часом нас очікує досить серйозне пожвавлення бойових дій, і це на фоні того, що росіяни не припиняють спроб атакувати наші позиції як на північному фланзі російсько-українського фронту, зокрема на півночі Харківської області, так само відбуваються тактичного рівня бойові дії на східному фланзі, на ділянці фронту від Ізюма до Мар'їнки та Красногорівки. Тобто бої фактично не вщухають, росіяни продовжують активно використовувати артилерію та авіацію, намагаючись витіснити оборонні порядки наших військ з тих позицій, які ми займаємо досить тривалий час. Війна триває, а ця вся риторика про перехід до замороженої фази, то про це не йдеться", - пояснив Селезньов.

10 серпня міноборони Британії повідомляло, що Росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України

11 серпня експерти Інституту вивчення війни заявили про формування так званого добровольчого батальйону ще в одній області РФ - Орловській

18 серпня Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, повідомляв, що що оперативний резерв стратегічного рівня російської армії, так званий третій армійський корпус, має до 4 тисяч одиниць техніки та відповідний особовий склад