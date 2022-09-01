Можливостей 3-го армійського корпусу армії РФ не буде достатньо, щоб змінити ситуацію на фронті, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Всіх цікавить ситуація на Півдні, де розгортається контрнаступ. З одного боку інформації мало, а з іншого – російська сторона намагається подати, що контрнаступ провалюється, але де-факто це не відповідає дійсності. У цей час розгортаються наступи на декількох ділянках, і ці наступи більш є тестуючими, ніж основними. Зараз ситуація на Півдні виглядає найбільш важливою і буде розгортатися в умовах тиші, проте противник буде намагатися дезінформувати своє суспільство, що має якісь успіхи, але прогресу у ворога немає", - підкреслив військовий експерт.



Сергій Згурець зауважив, що росіяни так само не мають успіху і по інших напрямках, якщо говорити про Харків, Донецьк та інші гарячі ділянки фронту.



"Також ворог намагається розгортати підрозділи 3-го армійського корпусу, і стає зрозумілим, що навіть можливостей цього корпусу не буде достатньо, аби змінити якимось чином ситуацію на фронті. Це стратегічний резерв російської армії, і сподіваємося, що останній. Частини цього корпусу зараз перекидають на Запорізьку область, у зону між Донеччиною та Запоріжжям, і ми очікуємо їх подальших дій, чи будуть перемішуватися з вже знекровленими та безсилими підрозділами, або ж спробують формувати окремі угруповання зі складу лише 3-го армійського корпусу, щоб діяти на Запорізькому та Донецькому напрямках. Техніки та залізяк росіяни понастягували, але персонал невмотивований і непідготовлений, у нього мотивація тільки довгим російським рублем. Але їхнє бажання отримати гроші закінчиться, коли вони зустрінуться з нашими воїнами. У російських вояк нема духу воювати так, як воюють наші бійці", - зауважив військовий аналітик.



Згурець зазначив, що динаміка подій у найближчі тижні та місяці буде надзвичайно важливою для формування лінії фронту на подальшу перспективу та умов до контрнаступальних дій ЗСУ.

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