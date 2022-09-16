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Російських строковиків готують охороняти Бєлгородську область: їхати хочуть лише четверо, – BBC

16 вересня, 2022 п'ятниця
18:51
війна з Росією окупанти

Строковиків з Таманської дивізії готують відправляти для охорони кордону Бєлгородської області. Охочими викликалися лише четверо

Про це пише BBC з посиланням на родичі окупантів.

Повідомляється, що командування РФ тисне на російських строковиків для підписання контракту. Нині їх готуються відправляти обороняти державний кордон зі сторони Бєлгородської області.

Матері трьох військових армії РФ, які пішли на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку в підмосковному Наро-Фомінську, розповіли, що влітку, поки солдати навчалися в частині не було офіцерів. На початку вересня стало відомо, що найближчими днями підрозділ відправиться до Бєлгородської області на кордон з Україною.

"Родичі військовослужбовців, яких відправляють на кордон, розповідають, що на солдатів тиснуть із пропозиціями скоріше підписати контракт, після чого їх можна буде відправляти до зони бойових дій. Офіцери наполягали, що новобранцям треба скоріше підписати контракти, а коли один із них навмисно зробив у приготовленому для нього документі кілька грубих орфографічних помилок, то папір у його присутності спалили, після чого солдату було сказано, що на кордон він вирушить у будь-якому випадку, розповідає мама одного із призовників", - йдеться в повідомленні.

Рідня рашистів кажуть, що "формально вони знаходяться на території Росії, кордон не перетинають, а значить не беруть участь у бойових діях". Хоча, за словами близьких російських солдатів, на початку вторгнення РФ в Україну в цьому полку були загиблі серед строковиків, потім їх вивели на територію Росії, але не повернули до місця постійної дислокації частини у Підмосков'ї.

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Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
Бєлгород
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