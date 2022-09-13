Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у телеграмі.

"Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. В першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки", - пише ГУР МО України.

Як йдеться у повідомленні, федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва Росії звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "ураган".

"Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - зазначають у розвідці.

Також повідомляється, що у республіках РФ намагається завербувати військових у відставці та випускників військових училищ.

"Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі збройними силами Росії та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти зі збройними силами РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - йдеться у повідомленні.

За час повномасштабної війни в Україні РФ втратила близько 53 тис. військових, 2175 танків, 4662 бойові бронемашини та 244 літаки.

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