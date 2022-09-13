За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, знищили ворожий літак, 22 бойові бронемашини і 7 танків

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. З 24 лютого по 13 вересня 2022 року окупанти під час повномасштабної війни в Україні втратили:

особового складу – близько 53 300 (+350) осіб

танків – 2175 (+7) од.

бойових броньованих машин – 4662 (+22) од.

артилерійських систем – 1279 (+10) од.

РСЗВ – 311 (+0) од.

засоби ППО – 165 (+3) од.

літаків – 244 (+1) од.

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1)

крилаті ракети – 233 (+17) од.

кораблі /катери – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од.

спеціальна техніка – 117 (+0)

Найбільших втрат за добу армія Росії зазнала на Харківському й Донецькому напрямках.