English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, знищили ворожий літак, 22 бойові бронемашини і 7 танків
Інфографіка

За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, знищили ворожий літак, 22 бойові бронемашини і 7 танків

13 вересня, 2022 вiвторок
10:26
війна з Росією російський танк Т-72Б

За час повномасштабної війни в Україні РФ втратила близько 53 тис. військових, 2175 танків, 4662 бойові бронемашини та 244 літаки

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.З 24 лютого по 13 вересня 2022 року окупанти під час повномасштабної війни в Україні втратили:

  • особового складу – близько 53 300 (+350) осіб
  • танків – 2175 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 4662 (+22) од.
  • артилерійських систем – 1279 (+10) од.
  • РСЗВ – 311 (+0) од.
  • засоби ППО – 165 (+3) од.
  • літаків – 244 (+1) од.
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1)
  • крилаті ракети – 233 (+17) од.
  • кораблі /катери – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од.
  • спеціальна техніка – 117 (+0)

Найбільших втрат за добу армія Росії зазнала на Харківському й Донецькому напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Вбиті росіяни
Читайте також:
12 вересня, 2022 понедiлок
Ворог починає сигналізувати про перемовини: вони готові скласти зброю й поповнити обмінний фонд, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
11 вересня, 2022 неділя
Окупанти тікають зі Сватового на Луганщині і частково з Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
10 вересня, 2022 субота
Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.78
    Купівля 39.78
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
13 вересня
10:57
Непокаране зло повертається
За час повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 383 дитини
10:52
Дмитро Кулеба
Кулеба про мирні переговори з росіянами: Ми воюємо не для того, щоб сісти й домовитися, що вони тут залишаються
10:30
ФСБ
ФСБ схопила директора авіазаводу за звинуваченням у шпигунстві на користь України
10:25
Дмитро Кулеба
Кінцева наша мета – це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів, – Кулеба
10:13
Василь Ломаченко
Ломаченко оголосив про наступний бій та пообіцяв присвятити його українському народу
10:08
Василенкове, Артемівка, Харківщина, ЗСУ
ЗСУ потрібна певна пауза, ми не можемо постійно наступати, тому оборону можуть організувати біля річки Оскіл на Харківщині, - Згурець
09:40
Ексклюзив
ЗСУ на в'їзді до міста Ізюма Харківської області
На деокуповану частину Харківщини повертається життя, - волонтер
09:40
на фото: зруйнована будівля
Ворог активно обстрілював Харківщину протягом доби, є загиблі та поранені
09:36
Королева Єлизавета ІІ
Джонсон розповів подробиці зустрічі з Єлизаветою II за два дні до її смерті
09:36
Світло
Харківщина знову без світла: вийшла з ладу резервна лінія
09:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: євро підскочив у ціні
09:18
Часів Яр, Донеччина
Кількість вбитих цивільних на Донеччині за час повномасштабного вторгнення Росії зросла до 839 людей
09:01
Роберт Левандовські
Ліга чемпіонів: "Баварія" приймає "Барселону", розклад інших матчів та трансляцій вівторка
08:35
Через розгром в Україні РФ знадобляться роки, аби відновити підрозділи, призначені для протидії НАТО, - британська розвідка
08:29
Ексклюзив
Полонені росіяни
Ми готові росіян як нищити, так і пачками висилати з України після полону, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
08:28
на фото: пошкодження
Росіяни вночі шість разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджено будинки, стадіон і газогони
08:25
поранений окупант
Військовим РФ, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ
08:17
Ексклюзив
Наслідки російських обстрілів, Луганщина
Ми вже готуємо плани щодо дій після деокупації, - очільник Сєверодонецької РВА
08:00
російські війська окупанти
Генштаб: На звільнених від окупантів територіях щодня фіксують до 200 кривавих воєнних злочинів
07:48
Гра у кальмара
"Гра в Кальмара", "Ейфорія", "Спадкоємці": оголошено володарів премії "Еммі"
07:27
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки противника в районах Зайцевого, Бахмута, Красногорівки й Водяного
07:23
Ентоні Блінкен
Блінкен прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині
06:51
Херсонська область
Росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, - ISW
06:40
Держдеп США
Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайного припинити військові дії
06:08
коронавірус
На Київщині COVID-захворюваність зросла за тиждень на 42% 
05:58
мавпяча віспа
У США зафіксовано першу смерть від мавпячої віспи
05:35
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Бортпровідник-прибиральник та льотчик-слюсар. У Росії пілотів зобов'яжуть робити техобслуговування літаків
05:17
Google
Google розпочав процедуру банкрутства у Росії
04:52
Василенкове, Артемівка, Харківщина, ЗСУ
Окупанти часто втікають у Росію, а не перегруповуються на Донбас, - Пентагон
04:22
Нікол Пашинян
Пашинян попросив у Путіна допомоги у рамках ОДКБ
03:52
Нові могили окупантів у РФ
В Криму похоронено вже щонайменше 147 російських військових
03:20
Гладков оголосив евакуацію 2 сіл на Бєлгородщині
Губернатор Бєлгородськї області РФ оголосив евакуацію двох сіл на кордоні з Україною
02:54
знищена ворожа техніка
ЗСУ розбили 5 опорних пунктів ворога та знищили близько 60 окупантів, - ОК "Південь"
02:30
Оновлено
Вірмено-азербайджанський кордон
На кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались військові дії. Є жертви з обох сторін
02:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС та безпечно зупинила реактор, - МАГАТЕ
01:35
Україна через Польщу отримала антидронові системи з Ізраїлю
З Ізраїлю через Польщу. В Україну надійшла система протидії безпілотникам
01:05
Українка звернулась до короля Чарльза ІІ і подякувала за підтримку у війні з Росією
На церемонії похорону Єлизавети ІІ українка звернулась до короля Чарльза ІІІ: подякувала за підтримку у війні з Росією
00:40
Королева Єлизавета ІІ
Названо ймовірну причину смерті королеви Єлизавети II
00:21
Денис Пушилін
Гауляйтер Пушилін пояснив втрату Святогірська участю в боях на боці ЗСУ "польських найманців"
00:06
Газ надійде у Європу
Ізраїль та Азербайджан допоможуть ЄС з постачанням газу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV