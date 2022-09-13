За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, знищили ворожий літак, 22 бойові бронемашини і 7 танків
За час повномасштабної війни в Україні РФ втратила близько 53 тис. військових, 2175 танків, 4662 бойові бронемашини та 244 літаки
Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.З 24 лютого по 13 вересня 2022 року окупанти під час повномасштабної війни в Україні втратили:
- особового складу – близько 53 300 (+350) осіб
- танків – 2175 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 4662 (+22) од.
- артилерійських систем – 1279 (+10) од.
- РСЗВ – 311 (+0) од.
- засоби ППО – 165 (+3) од.
- літаків – 244 (+1) од.
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1)
- крилаті ракети – 233 (+17) од.
- кораблі /катери – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од.
- спеціальна техніка – 117 (+0)
Найбільших втрат за добу армія Росії зазнала на Харківському й Донецькому напрямках.
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