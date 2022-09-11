Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонської області оголосили про мобілізацію серед місцевого населення. Хоча на практиці це стосується, тих хто отримав російський паспорт або стоїть в черзі на отримання.Таких людей на тимчасово окупованих територіях понад 20 тис. Тобто все те саме, що вони практикували на території Запорізької області", - розповів Молчанов.

Журналіст наголосив, що окупанти можуть залучати українців до виконання робіт для фронту.

"Нашим же громадянам нічого не загрожує. Хіба Росія піде на порушення Женевської конвенції й почне мобілізовувати людей, які будуть рити окопи та зводити фортифікаційні споруди", - додав він.

11 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на їхній ділянці фронту тривають позиційні бої, а росіяни відступають.

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