На Херсонщині окупанти оголосили про мобілізацію місцевого населення, - журналіст Молчанов
Журналіст Володимир Молчанов повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти оголосили про мобілізацію місцевого населення
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонської області оголосили про мобілізацію серед місцевого населення. Хоча на практиці це стосується, тих хто отримав російський паспорт або стоїть в черзі на отримання.Таких людей на тимчасово окупованих територіях понад 20 тис. Тобто все те саме, що вони практикували на території Запорізької області", - розповів Молчанов.
Журналіст наголосив, що окупанти можуть залучати українців до виконання робіт для фронту.
"Нашим же громадянам нічого не загрожує. Хіба Росія піде на порушення Женевської конвенції й почне мобілізовувати людей, які будуть рити окопи та зводити фортифікаційні споруди", - додав він.
- 11 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на їхній ділянці фронту тривають позиційні бої, а росіяни відступають.
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