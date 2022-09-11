Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в наший операційній зони досить напружена, але контрольована. Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає", - написали у "Півдні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb