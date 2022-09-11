На Півдні відбуваються позиційні бої. ЗСУ просуваються, а Росія з втратами відступає
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на їхній ділянці фронту тривають позиційні бої, а росіяни відступають
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в наший операційній зони досить напружена, але контрольована. Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає", - написали у "Півдні".
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