Зюганов публічно заявив, що в Україні не спецоперація, а війна

Відповідне відео з виступом Зюганова опубліковане на youtube-каналі.

Зюганов закликав до загальної мобілізації у Росії.

"Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", - сказав Зюганов.

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Росія намагається придбати боєприпаси до "піонів" та "ураганів" у країн Центральної Азії.

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