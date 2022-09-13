Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ", - ідеться в повідомлені.

Так, свої сім'ї евакуюють представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових. Також вони в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло.

Одночасно з цим російські окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом. Крім того, вони намагаються всіляко закрити доступ до інформації про контрнаступ українських військ.

Росія намагається придбати боєприпаси до "піонів" та "ураганів" у країн Центральної Азії.