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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни терміново евакуюють свої родини з Криму, - українська розвідка

13 вересня, 2022 вiвторок
14:41
війна з Росією на фото: танки

Окупанти розпочали термінову евакуацію з території Криму та Південної України у зв'язку з успішними діями ЗСУ на окремих ділянках фронту

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ", - ідеться в повідомлені.

Так, свої сім'ї евакуюють представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових. Також вони в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло.

Одночасно з цим російські окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом. Крім того, вони намагаються всіляко закрити доступ до інформації про контрнаступ українських військ.

  • Росія намагається придбати боєприпаси до "піонів" та "ураганів" у країн Центральної Азії.

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